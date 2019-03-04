Источник: на фрегате "Адмирал Григорович" погиб военнослужащий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Член экипажа фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" погиб, упав с надстройки корабля. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.

"На фрегате "Адмирал Григорович" в воскресенье утром погиб член экипажа в результате падения с надстройки корабля", - сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что корабль находится в одном из доков Севморзавода (Севастополь) на текущем ремонте.

"В этом случае команда остается на борту корабля", - добавил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

"Адмирал Григорович" - головной корабль проекта 11356. Основное вооружение фрегата - ракетный комплекс "Калибр-НК".