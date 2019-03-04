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Полиция возбудила дело против охранника ТЦ в Калининграде за ложное сообщение о теракте

Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина подбросил муляж взрывного устройства

КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело против сотрудника охранного предприятия, подбросившего муляж взрывного устройства в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Об инциденте ранее сообщили СМИ. По данным полиции, он произошел 22 февраля в помещении магазина на Центральном продовольственном рынке Калининграда.

"Следственным отделом ОМВД России по Ленинградскому району областного центра в отношении 21-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Задержанный дал признательные показания, расследование продолжается", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что факт нарушения закона установили сотрудники уголовного розыска совместно с региональным управлением ФСБ. "Работник частного охранного предприятия из хулиганских побуждений подбросил в помещение магазина на Центральном продовольственном рынке Калининграда предмет, внешне схожий с взрывным устройством, и сообщил о своей находке в экстренные службы", - отмечается в сообщении.

На место были направлены оперативные службы, которые установили, что подброшенный злоумышленником предмет угрозы не представляет. За ложное сообщение о теракте ему может грозить штраф до 200 тыс. рублей и до трех лет лишения свободы.

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