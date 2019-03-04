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Командование подтвердило гибель военнослужащего на одном из кораблей ЧФ в Севастополе

По предварительным данным, мужчина упал с надстройки корабля по собственной неосторожности

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Командованием Севастопольского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводится проверка после смерти военнослужащего на одном из кораблей соединения Черноморского флота. Об этом журналистам сообщили в понедельник в командовании гарнизона.

"По предварительным данным, военнослужащий по личной неосторожности упал с надстройки одного из кораблей, проходящих плановый ремонт, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. Выясняются все обстоятельства происшествия", - сообщил собеседник.

Ранее источник сообщил ТАСС, что на фрегате "Адмирал Григорович", проходящем текущий ремонт в одном из доков Севморзавода (Севастополь), в воскресенье утром погиб член экипажа в результате падения с надстройки корабля.

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