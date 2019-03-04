В Чехии столкнулись два поезда

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. Шесть человек получили ранения в результате столкновения двух поездов в понедельник в Восточной Чехии, сообщил журналистам пресс-секретарь компании "Чешские железные дороги" Петер Штяглавский.

"У города Ронов-над-Доубравоу произошло лобовое столкновение двух поездов, в одном из которых находились пассажиры, - сказал он. - Ранения получили шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии доставлен в больницу".

Движение поездов в месте ЧП прервано. Пожарные и спасатели устраняют последствия аварии. Создана комиссия экспертов, которой предстоит определить, почему поезда двигались навстречу друг другу по одной железнодорожной ветке. Штяглавский отметил, что обошлось без жертв.

"Рассматриваются несколько версий произошедшего. По одной из них, столкновение поездов произошло из-за ошибки, допущенной кем-то из железнодорожных служащих", - сказал представитель компании "Чешские железные дороги".