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Самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Подмосковье

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в Подмосковье. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"4 марта 2019 года при выполнении посадки на один из аэродромов в Московской области выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы транспортный самолет Ан-26", - сказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, экипаж и пассажиры во время инцидента не пострадали, самолет повреждений не получил. Он приступит к плановым полетам после оценки воздушного судна инженерно-техническим составом.

Ан-26 - военно-транспортный самолет, оснащен двумя турбовинтовыми двигателями. Воздушное судно является модификацией модели Ан-24.

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