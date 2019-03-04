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В Петербурге возбуждено дело о незаконной постановке на учет более 400 мигрантов

По данным прокуратуры, помещения, в котором иностранцы были постановлены на миграционный учет, не существует

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Уголовное дело об организации незаконной миграции возбуждено по требованию прокуратуры после проверки фирмы "Стройка" в Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ в понедельник, в ходе проверки установлено, что от имени этой фирмы было незаконно зарегистрировано более 400 человек.

"Установлено, что от имени этой организации в доме 183 по набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге на миграционный учет поставлены 412 иностранных граждан. Проверка показала, что организация предпринимательскую деятельность по этому адресу не осуществляла, помещение, в котором иностранцы постановлены на миграционный учет, не существует, а представленные сведения являлись ложными", - говорится в сообщении.

Прокуратура передала данные проверки в следственные органы, по результатам возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей УК, - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет.

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