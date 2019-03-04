Экс-сотрудника колонии в Брянской области осудили за убийство заключенного

ТАСС, 4 марта. Клинцовский городской суд в понедельник признал бывшего заместителя дежурного помощника начальника колонии №6 в Брянской области виновным в убийстве заключенного. Он приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона на официальном сайте.

"Сегодня Клинцовский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего заместителя дежурного помощника начальника колонии дежурной части отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и п. п. "а, б, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, специальных средств и причинением тяжких последствий") <...> Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, лишив его на два года права занимать должности в правоохранительных органах", - говорится в сообщении.

По решению суда экс-сотрудник колонии должен также выплатить 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей стороны.

Установлено, что 22 июля 2018 года сотрудник колонии, находясь в штрафном изоляторе (ШИЗО), пристегнул заключенного к скамье и обмотал его голову куском простыни, после чего покинул помещение ШИЗО. Заключенный скончался от асфиксии.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что погибшему мужчине было 58 лет, он отбывал наказание за кражу.