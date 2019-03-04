СК возбудил дело из-за проживания четверых детей в антисанитарных условиях в Балашихе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, допустивших проживание четверых малолетних детей в антисанитарных условиях в одной из квартир в подмосковной Балашихе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области, проверкой, проведенной после телесюжета, установлено, что "в жилом помещении содержится большое количество бездомных животных, света нет, повсюду тараканы и следы жизнедеятельности животных".

Мать детей от дачи объяснений отказалась, сославшись на ст. 51 Конституции РФ (которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких), вела себя агрессивно и была настроена против опроса детей, сообщили в ГСУ.

"Соседи сообщили, что родители ведут антиобщественный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками", - отметили в управлении. Опрошенная инспектор по делам несовершеннолетних пояснила, что она неоднократно посещала данную семью, на родителей составляли административные протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, а комиссия по делам несовершеннолетних четыре раза обращалась в Балашихинский городской суд с иском об ограничении их в родительских правах, но в исках судом было отказано.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - сообщили в ГСУ по Московской области.

Из органов полиции затребованы документы о служебной деятельности участкового, а также иных должностных лиц, отвечающих за профилактику. Из жилищной комиссии и управляющей компании затребована информация о принятых мерах по фактам обращений граждан по поводу антисанитарных условий в квартире соседей.

"Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики, а также иных должностных лиц территориальных органов, наделенных контрольными и надзорными функциями, в том числе за соблюдением санитарно- эпидемиологических норм", - сообщили в СК.