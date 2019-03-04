Суд Москвы продлил арест обвиняемого в хулиганстве аспиранта МГУ до 7 апреля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Головинский суд Москвы в понедельник продлил еще на один месяц срок ареста в отношении аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в поджоге офиса "Единой России" в январе 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Головинского районного суда Москвы срок содержания под стражей Азата Мифтахова продлен до 7 апреля 2019 года", - сказала собеседница агентства. Представители защиты намерены обжаловать это решение в Московском городском суде, сообщила ТАСС адвокат обвиняемого Светлана Сидоркина.

Головинский суд 12 февраля отправил Мифтахова в СИЗО на месяц. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), вину он не признает. Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено год назад по статье "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство". Фигуранты этого дела Елена Горбань и Алексей Кобаидзе находятся под подпиской о невыезде, им вменяют поджог офиса "Единой России" в московском районе Ховрино 31 января 2018 года.

По данным следствия, Мифтахов является активным членом незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона".

25-летний Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны 1 февраля по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства, но позднее их отпустили, оставив в статусе свидетелей. Позднее Мифтахов снова был задержан и допрошен в статусе подозреваемого по делу о хулиганстве.