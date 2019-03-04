Летевший из Пекина в Лос-Анджелес самолет экстренно сел в Анадыре

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air China, выполнявший рейс Пекин - Лос-Анджелес совершил вынужденную посадку в городе Анадырь из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке. Об этом ТАСС сообщили в Росавиации.

"Boeing 777 авиакомпании Air China рейсом Пекин - Лос-Анджелес выполнил вынужденную посадку в городе Анадырь. В полете экипаж сообщил о срабатывании сигнализации пожара в багажном отсеке и решении произвести экстренную посадку в Анадыре. Все службы аэропорта <...> обеспечили благополучное приземление самолета. По данным экипажа, на борту судна находились 188 пассажиров. На данный момент решается вопрос об их размещении в транзитной зоне аэропорта Анадыря и в гостиницах города",- сообщили ТАСС в Росавиации.

Эвакуация пассажиров производилась по надувным трапам. "Температура наружного воздуха в аэропорту составляет -6 °С, сила ветра до 15 м/сек. В доставке пассажиров от борта самолета до аэровокзала задействована вся имеющуюся в аэропорту автотехника",- сообщили в агентстве.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, информация о пожаре на борту не подтвердилась. "На настоящий момент пожар [на борту самолета] не подтвердился. На место выехал начальник ГУ МЧС и первый заместитель губернатора округа, пострадавших в результате инцидента нет" - сообщили в управлении. Ранее местные СМИ сообщали, что причиной посадки стало подозрение на пожар в багажном отделении лайнера.

Росавиация связалась с руководством AirChina, чтобы выяснить, когда в Анадырь прилетит резервный самолет, и выдать все необходимые разрешения для дальнейшей перевозки пассажиров в Лос-Анджелес.

В материал были внесены изменения (23:08 мск) - добавлены комментарии Росавиации и регионального главка МЧС.