В штате Джорджия объявили режим ЧП из-за торнадо

ТАСС, 4 марта. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп выпустил в понедельник распоряжение о введении режима ЧП на территории штата для выделения государственных средств на борьбу с последствиями торнадо, обрушившегося на регион в воскресенье. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте губернатора.

"В связи с большими разрушениями от стихии в округах Гарди, Харрис и Тоблот необходимо немедленно принять меры, чтобы оказать помощь пострадавшим жителям Джорджии и выделить государственные средства для проведения спасательных и восстановительных операций", - сказано в тексте. Отмечается, что оценка причиненного торнадо ущерба продолжается.