{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В штате Джорджия объявили режим ЧП из-за торнадо

Губернатор Брайан Кемп также заявил о необходимости выделить государственные средства для проведения спасательных и восстановительных операций

ТАСС, 4 марта. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп выпустил в понедельник распоряжение о введении режима ЧП на территории штата для выделения государственных средств на борьбу с последствиями торнадо, обрушившегося на регион в воскресенье. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте губернатора.

"В связи с большими разрушениями от стихии в округах Гарди, Харрис и Тоблот необходимо немедленно принять меры, чтобы оказать помощь пострадавшим жителям Джорджии и выделить государственные средства для проведения спасательных и восстановительных операций", - сказано в тексте. Отмечается, что оценка причиненного торнадо ущерба продолжается.

Как сообщал 3 марта местный филиал телеканала NBC, в округе Ли штата Алабама были замечены не менее двух смерчей. По данным агентства Associated Press, их жертвами стали 22 человека. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем штате Джорджия. Около 10 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

Теги
США
СМИ: в Мексике преступники заблокировали дороги десятками горящих машин
Таким образом они пытаются препятствовать движению военных конвоев и полиции в район Санта-Роса-де-Лима, считающийся вотчиной одноименного преступного сообщества, пишет El Universal
Читать полностью