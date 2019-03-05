В США начинается суд присяжных по делу россиянки, обвиняемой в похищении своих детей

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. В американском городе Уичито (штат Канзас) во вторник начинается суд присяжных, которые решат судьбу россиянки Богданы Осиповой (Мобли), обвиняемой в похищении и вывозе за пределы США своих детей. Как сообщила корреспонденту ТАСС мать Богданы Юлиана Филипюк, заседание продлится, минимум, три дня, в течение которых показания дадут почти 40 свидетелей.

"Пятого марта начинается суд присяжных, который должен вынести окончательный вердикт, - сказала Филипюк. - В ходе заседания выступят многочисленные свидетели - 23 со стороны обвинения и 15 со стороны защиты Богданы. Не знаю, уложатся ли они в три дня, но это - минимум".

Жертва насилия как обвиняемая

Три недели назад к делу подключились новые адвокаты, которые будут защищать интересы Богданы Осиповой перед судом присяжных. От прежних адвокатов, в том числе Алексея Тарасова подзащитная отказалась. Богдана Осипова также ходатайствовала о переносе суда в Нью-Йорк, где "разбирательства могли бы пройти, по ее мнению, более честно и непредвзято", однако в этом россиянке было отказано.

В настоящее время пользователи социальных сетей продолжают сбор подписей под петицией, авторы которой намерены обратиться к местным и федеральным американским властям с просьбой не допустить превращения жертвы домашнего насилия в обвиняемую. В тексте документа в хронологическом порядке приводятся события, предшествующие аресту Богданы Осиповой осенью 2017 года, даются ссылки на документы, к которым не было привлечено внимание властей и общественности, но которые подтверждают, что она не нарушала законы США, а лишь пыталась защитить жизнь и здоровье себя и своих детей. Петицию подписали уже почти 11 тыс. человек. После того, как документ наберет достаточное количество голосов, он будет направлен американскому президенту, генеральному прокурору США и губернатору штата Канзас.

Месяц назад глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил обращение послу США в РФ Джону Хантсману в связи с делом находящейся в тюрьме штата Канзас россиянки. "Совет глубоко обеспокоен в связи с нарушениями прав российской гражданки. Прошу вас, уважаемый господин Хантсман, обратить внимание органов правосудия США на условия содержания Богданы Осиповой, состояние ее здоровья. Совет надеется на объективное рассмотрение данного дела с учетом соблюдения законных прав несовершеннолетних детей", - говорится в тексте обращения.

Руководствуясь интересами детей

У 38-летней Богданы Осиповой (Мобли), имеющей два гражданства - РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе две младших дочери от брака с гражданином США Браеном Мобли. Власти США обвиняют Осипову в том, что, будучи беременной, в 2014 году она вывезла с американской территории в Россию их старшую дочь без согласования с супругом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись, а суд США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России.

Россиянка была задержана агентами ФБР в городе Уичито (штат Канзас) 28 сентября 2017 года, куда она приехала, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня женщину задержали сотрудники ФБР в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела. В ходе слушаний в суде Канзаса Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешения на вывоз их за границу не дал.

Осиповой (Мобли) грозит до 83 лет тюрьмы, из которых только три года составляет возможное наказание за похищение собственных детей, тогда как остальной срок складывается из инкриминируемого ей вымогательства по четырем пунктам обвинения, максимальное наказание по каждому из которых может составить 20 лет. Кроме того, обвинение требует взыскать с Богданы Осиповой в качестве наказания $1,25 млн.