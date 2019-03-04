В Казани загорелось складское помещение

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в складском помещении на территории промзоны в Казани. Площадь возгорания составила 5,6 тыс. кв. м. Об этом во вторник говорится в распространенном сообщении главного управления МЧС России по Татарстану.

"В понедельник в 23:11 мск поступило сообщение о пожаре на промзоне по улице Химическая, 21 в складском помещении, где хранилась древесина <...> Угроза распространения огня на соседние строения была снята подачей стволов на защиту, рядом жилых домов нет", - говорится в сообщении ведомства.

Пожарные подразделения работают по второму номеру вызова, уточнили в ГУ МЧС России по региону.

В новость были внесены изменения (1:16 мск) - добавлены данные о площади возгорания