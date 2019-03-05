Пожар в складском помещении в Казани локализовали

ТАСС, 5 марта. Спасатели во вторник локализовали возгорание в складском помещении на территории промзоны в Казани. Об этом говорится в распространенном сообщении главного управления МЧС России по Татарстану.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре в здании поступила в понедельник в 23:11 мск. В складском помещении хранилась древесина. Рядом с объектом жилых домов нет, пострадавших нет. Площадь пожара составила 5,6 тыс. кв. м.

"Во вторник в 02:15 мск локализация пожара на Химической, 21 (адрес горящего склада - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечены 58 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России - 46 человек и 16 единиц техники.