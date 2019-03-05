ОНК проверит условия содержания Цеповяза в хабаровском СИЗО

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края посетят в марте следственный изолятор в Хабаровске, куда перевели осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза. Об этом ТАСС сообщила во вторник председатель ОНК края Виктория Макарчук.

"Планируем посетить этот СИЗО 12 марта, проверим условия содержания там людей, в том числе Цеповяза, зададим вопросы, возможно, есть жалобы на питание, медицинское обслуживание", - сказала Макарчук.

Ранее сообщалось, что Цеповяза перевели из исправительной колонии номер 3 УФСИН по Амурской области в СИЗО Хабаровска для проведения с ним следственных действий в рамках расследуемого центральным аппаратом СК уголовного дела о превышении полномочий в колонии. Скандал, связанный с именем Цеповяза, разразился после того, как были опубликованы фотографии, где осужденный в колонии жарит шашлыки, ест крабов и проводит время в комнате с плазменным телевизором. По данным проверок ФСИН, снимки датировались 2015 годом.

В ноябре прошлого года СК РФ возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении должностных лиц колонии. По данным следствия, "с января 2015 по февраль 2018 года неустановленными должностными лицами из числа сотрудников колонии создавались привилегированные условия отбывания наказания Цеповязу, осужденному за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе". В январе 2018 года по материалам прокурорской проверки было возбуждено второе уголовное дело по факту ряда выявленных нарушений в колонии по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы, позднее срок наказания сократили на два месяца. По данным СК РФ, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской в 1998-2010 годах. На ее счету 19 убийств, в том числе убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.