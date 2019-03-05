СМИ: в Коста-Рике конфисковали более 1,4 тонны кокаина

ТАСС, 5 марта. Более 1,4 т кокаина конфисковали в Коста-Рике по итогам спецоперации по борьбе с наркотрафиком. Сотрудники береговой охраны перехватили возле южного побережья страны быстроходный катер, который доставлял крупную партию наркотиков, сообщило в понедельник агентство EFE со ссылкой на заявление МВД центральноамериканской республики.

В ходе преследования трое колумбийцев, которые сопровождали контрабандный груз, сбросили пакеты с кокаином в море и причалили к берегу в районе пляжа Эскондида (провинция Пунтаренас). После этого они попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По данным властей Коста-Рики, перехваченная партия кокаина оказалось самой крупной из тех, что были конфискованы в стране с начала года.

Контрабандисты часто пытаются использовать территорию и прибрежные воды Коста-Рики для переброски партий наркотиков из Южной Америки в США. По официальным данным, в прошлом году правоохранительные органы центральноамериканской страны перехватили 33,6 т кокаина, а также изъяли у злоумышленников $3,7 млн.