СМИ: Карлос Гон после освобождения не сможет покинуть Японию

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон после освобождения под залог не сможет покидать пределы Японии, также он будет находиться под видеонаблюдением. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo .

Экс-главе Nissan и Renault грозит до десяти лет тюрьмы. В чем обвиняют Карлоса Гона

Камера будет установлена при входе в его жилье. "Очень хорошо, что суд дал разрешение на освобождение под залог. Я поставил жесткие условия освобождения, и суд оценил это", - отметил адвокат Гона Дзюнъитиро Хиронака.

Окружной суд Токио во вторник принял решение удовлетворить запрос адвокатов Гона на его освобождение под залог. Хиронака направил запрос на освобождение экс-главы альянса на прошлой неделе, несмотря на то, что две предыдущие попытки других адвокатов завершились неудачами. В этот раз суд решил, что Гон не имеет возможности помешать следствию, а также не может уничтожить какие-либо доказательства по его делу и удовлетворил прошение.

Залог за освобождение Гона составит 1 млрд иен (почти $9 млн). Отмечается, что экс-главу альянса могут отпустить в течение вторника. К настоящему времени он находится под стражей уже 107 дней.

Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 годов.

По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн). По этому делу им уже предъявлено обвинение. Келли был отпущен под залог в конце прошлого года, однако Гону в этом было отказано, несмотря на неоднократные обращения адвокатов.