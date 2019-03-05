СК просит арестовать субподрядчика "Самара-арены" за уход от налогов и невыплату зарплаты

ТАСС, 5 марта. Следствие ходатайствует перед судом об аресте субподрядчика "Самара-арены", гендиректора ООО "Стальмонтаж-Электросталь" Сергея Уласевича по подозрению в сокрытии денежных средств и невыплате заработной платы. Об этом ТАСС сообщили в Бабушкинском суде Москвы.

"В суде зарегистрировано ходатайство следственных органов в отношении Уласевича С. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

В пресс-службе уточнили, что мера пресечения будет избрана заочно, так как Уласевич находится в розыске.

Ему вменяется ч. 2 ст. 199.2. ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов") и ч. 2 ст. 145.1. ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат") УК РФ.