ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины по подозрению в покушении на мошенничество

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Крыму задержали 27-летнего гражданина Украины, подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УФСБ по Крыму.

"Мужчина, не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России, предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее шести месяцев) оформить за денежное вознаграждение в $10 тыс. российское гражданство, - говорится в сообщении. - При получении денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю".

В пресс-службе управления уточнили, что в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Фигурант полностью признал вину и сотрудничает со следствием.