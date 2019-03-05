СК возбудил уголовное дело после гибели человека из-за схода наледи с крыши

ИЖЕВСК, 5 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины из-за падения снега с крыши административного здания в Ижевске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии.

"По факту гибели мужчины в результате падения снега и наледи с крыши административного здания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, с крыши трехэтажного административного здания по улице Чайковского в Ижевске произошел сход снега и наледи, в результате чего находившийся вблизи 62-летний рабочий одной из расположенных в данном здании организаций получил травму, несовместимую с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Ижевске один человек погиб, еще двое получили травмы в результате двух случаев падения наледи с крыш.