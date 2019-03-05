Жена Ярошенко сообщила, что летчика перевели в другую камеру в тюрьме США

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (штат Коннектикут), перевели в другую камеру. При этом состояние его здоровья ухудшилось, сообщила ТАСС во вторник супруга россиянина Виктория Ярошенко.

Ранее сообщалось о намерении администрации тюрьмы перевести Ярошенко в другую камеру. Он написал письмо послу России в США Анатолию Антонову с просьбой о переводе в другую тюрьму, так как в нынешнем учреждении ему не оказывают медицинскую помощь. Ярошенко жаловался на зубные боли, из-за которых у него проблемы с желудком, так как он не может нормально принимать пищу. Сообщалось, что в ответ на письмо Антонов выразил намерение призвать правозащитные организации США помочь россиянину.

"Да, - сказала Виктория Ярошенко, отвечая на вопрос о переводе супруга в другую камеру американской тюрьмы. - У него те же проблемы со здоровьем, но ухудшения пошли, медицинскую помощь не оказывают. К Антонову он обратился из-за проблем со здоровьем и с просьбой о переводе в другую тюрьму".

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт- Дикс, причем на протяжении месяца - в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к властям США с просьбой передать Ярошенко российской стороне. В августе 2018 года жене и дочери летчика впервые за семь лет удалось встретиться с ним.