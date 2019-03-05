СК на Колыме возбудил дело в отношении директора школы за избиение и оскорбление детей

ТАСС, 5 марта. Следователи на Колыме возбудили уголовное дело в отношении директора школы в селе Тахтоямске Магаданской области, подозревая женщину в унижении учеников и применении к ним физической силы. Об этом во вторник сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

23 января в СМИ появилась информация о неправомерных действиях директора общеобразовательной школы в селе Тахтоямск Ольского городского округа. В видеосюжете содержалась информация, что директор школы систематически унижает и оскорбляет детей, применяет к ним физическую силу. Уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области Денис Павлик заявил по итогам командировки в эту школу, что ситуация является из ряда вон выходящей и он будет ходатайствовать о снятии директора с должности.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником"). По результатам выезда в село Тахтоямск следователями получены подтверждения фактов неправомерных действий со стороны педагога", - говорится в сообщении. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Следствие продолжит выяснять обстоятельства применения насилия и оскорбления учеников, в том числе мотивы ее действий, выявлять причины и условия, из-за которых директор так поступала с детьми и примет предусмотренные законом меры по их незамедлительному устранению, добавляется в сообщении.