Следователи возбудили дело в отношении замначальника отдела полиции в Башкирии за побои

УФА, 5 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника следственного отдела полиции Белорецкого района Башкирии за избиение подчиненной и угрозу убийством. Об этом во вторник говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего заместителя начальника следственного отдела - начальника отделения по расследованию преступлений против личности отдела МВД России по Белорецкому району по подозрению в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ )", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием, 28 февраля в нерабочее время между подозреваемым и его 23-летней подчиненной - следователем того же отдела полиции - произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес своей коллеге телесные повреждения, а также, сдавливая руками шею потерпевшей, стал угрожать ей убийством. Потерпевшая получила легкий вред здоровью, добавили в региональном СК.

По результатам служебной проверки принято решение об увольнении заместителя начальника следственного отдела полиции Белорецкого района "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", сообщили в свою очередь в пресс-службе МВД по региону. Уголовное дело для организации предварительного расследования передано в Белорецкий межрайонный следственный отдел.