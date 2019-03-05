УФСИН не подтвердило информацию об ожоге у Кокорина после медпроцедуры в СИЗО

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Информация об ожоге у футболиста "Зенита" Александра Кокорина, содержащегося в СИЗО "Бутырка" по обвинение в хулиганстве, не соответствует действительности, он чувствует себя удовлетворительно, на здоровье не жалуется. Об этом сообщил ТАСС представитель управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков.

"Информация ряда СМИ о якобы получении ожогов Александром Кокориным во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО-2 ("Бутырка") не соответствует действительности. УФСИН России по Москве по данному факту незамедлительно провело проверку, в результате которой установлено, что после проведения процедуры электромиостимуляции у Александра Кокорина отмечалось незначительное покраснение кожи", - сказал Цыганков. Он уточнил, что эта процедура проводилась с согласия самого футболиста.

"В настоящее время жалоб он не предъявляет, состояние здоровья удовлетворительное", - отметил представитель УФСИН. По его словам, Кокорин продолжает посещать спортивный зал СИЗО. Цыганков сообщил, что решается вопрос о посещении футболиста врачами футбольного клуба.

Накануне адвокат Кокорина Андрей Ромашов сообщил ТАСС, что Александру Кокорину около 10 дней назад врачи СИЗО делали электрофорез и сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге, после чего он пожаловался на загноение ноги. Как добавила другой его адвокат, защита просит допустить к нему квалифицированных врачей.

В конце января уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила ТАСС, что Кокорин прошел медицинское обследование, после чего было принято решение организовать для спортсмена курс реабилитации и лечебной физкультуры. По словам Потяевой, решение принято в связи с жалобами спортсмена на боли в колене.