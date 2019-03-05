Полиция задержала женщину, угрожавшую взорвать жилые дома в Подмосковье

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали женщину, подозреваемую в заведомо ложных телефонных угрозах. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, задержанная угрожала взорвать многоквартирные дома в Подмосковье.

"Сотрудниками полиции муниципального управления МВД России "Раменское" в результате оперативно-разыскных мероприятий задержана 47-летняя уроженка Москвы, подозреваемая в заведомо ложных сообщениях. Установлено, что злоумышленница в течение 10 дней 5 раз звонила в экстренную службу "112" и сообщала о том, что якобы существует угроза трем многоквартирным домам в деревне Островцы (Раменского района). Информация была проверена, предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказала она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до восьми лет.