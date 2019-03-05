Потерпевшие по делу об авиакатастрофе Ту-154 под Сочи просят возбудить дело о халатности

ТАСС, 5 марта. Потерпевшая сторона в рамках уголовного дела о крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 года просит Следственный комитет РФ возбудить еще одно уголовное дело - о халатности в отношении должностных лиц аэродромов Адлер и Чкаловский. Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших.

"Мы просим председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина назначить проверку, возбудить уголовное дело и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Считаем, что именно экономия и преступная халатность стали причиной гибели 92 человек и Ту-154, а не вина погибшего опытного летчика, потерявшего на небольшой высоте ориентацию в пространстве", - сказал защитник.

Представитель потерпевших настаивает на том, что официальная версия следствия о причинах катастрофы неверна, и просит возбудить уголовное дело о халатности как в отношении руководителей аэродрома Чкаловский, так и должностных лиц аэродрома Адлер. В своем заявлении Трунов утверждает, что именно обслуживание воздушного судна, сопряженное с халатностью и недосмотрами наземных служб аэропорта Адлер, привели к авиационной катастрофе. "В воздушное судно было заправлено большее, чем положено, количество топлива, что привело к превышению взлетной массы и помпажу воздушного судна путем снижения уровня кислорода и обеднения смеси", - уточнил адвокат.

По его мнению, к катастрофе привели плохое качество топлива, его смешение, нарушения правил дозаправки и неспособность воздушного судна к этому перелету, в частности из-за недостаточной максимальной взлетной массы борта. "Первоначально дозаправка планировалась в Моздоке, но из-за погодных условий была перенесена в Адлер и произведена работниками ООО "Базовый авиатопливный оператор" авиационным керосином, а во время дозаправки не была произведена обязательная высадка пассажиров", - резюмировал адвокат.

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.