Суд ужесточил наказание священнику, осужденному за ДТП со смертельным исходом в Карелии

Ранее администрация колонии направила в суд ходатайство об изменении наказания осужденному, так как он нарушает правила внутреннего распорядка и конфликтует с другими заключенными.

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 марта. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд ужесточил наказание и перевел из колонии-поселения в колонию общего режима священника Ивана Петунова, который зимой 2015 года в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Представление начальника ИК-9 об изменении вида исправительного учреждения в отношении Петунова Ивана Валерьевича удовлетворить. Перевести Петунова из колонии-поселения в колонию общего режима", - сказал судья Дмитрий Хромых.

Как пояснила в ходе заседания представитель колонии, Петунов является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, имеет девять взысканий, пять раз помещался в штрафной изолятор. В частности, священник оскорблял других осужденных, неуважительно обращался к сотрудникам колонии, допускал конфликтные ситуации в колонии.

Прокурор и сам осужденный просили поддержать заявление колонии.

"Подтверждаю свое желание о дальнейшем отбывании наказания в колонии общего режима. Прошу мою просьбу и ходатайство администрации колонии поддержать", - отметил Петунов.

Дело священника

Петрозаводский городской в июне 2016 года признал Петунова виновным по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека") и приговорил к четырем годам колонии-поселения. Суд также обязал его выплатить двум родственникам погибшей по 500 тыс. рублей.

Как было установлено судом, утром 1 декабря 2015 года Петунов управлял автомобилем Skoda Fabia в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь в Петрозаводске по Лесному проспекту с превышением скорости, он насмерть сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За несколько секунд до этого священник столкнулся с двумя автомобилями и скрылся с места аварии. Вину он признал частично, в содеянном раскаялся.

По данным ГИБДД, в крови священнослужителя храма святого великомученика и целителя Пантелеимона было обнаружено 0,77 промилле алкоголя при допустимой норме 0,16 промилле. Он лишен водительских прав. Карельская и Петрозаводская епархии запретила Петунову проводить богослужения до завершения следствия. Весной 2018 года Петрозаводский городской суд отказался удовлетворять ходатайство Петунова об условно-досрочном освобождении.