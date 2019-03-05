Задержанный в Афинах гражданин России назвал себя жертвой украинского режима

"Я пишу это обращение из греческой тюрьмы, куда меня посадил украинский режим с помощью греческого прокурора. Этот человек решил, что не одобренный Интерполом ордер на арест, представленный Украиной и требующий моей экстрадиции, был достаточным основанием для того, чтобы уничтожить мою профессиональную репутацию и доброе имя, а также причинить страдания и боль моей семье", - отмечается в письме Калинина.

Калинин был руководителем нефтеперерабатывающего завода в Одессе в 2011–2013 годах. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на Украине.

АФИНЫ, 5 марта. /ТАСС/. Задержанный в Афинах по запросу Украины гражданин России Евгений Калинин считает, что стал жертвой политического заказа. Об этом говорится в его письме, которое поступило во вторник в представительство ТАСС в Греции от адвоката.

Россиянин заявил о своей полной невиновности. "Могу твердо сказать, как профессионал с хорошим именем и чистой репутацией, которую я создавал более чем 20 лет, что я не виновен и никогда не совершал преступлений, в которых меня обвиняют. Те люди, которые знают меня и с кем я когда-либо имел дело в течение моей карьеры и моей жизни, абсолютно уверены в моей честности и невиновности. Поверьте мне, я не тот человек, который может создать преступную группу или совершать налоговые махинации", - говорится в письме.

По словам Калинина, "все знают, как Украина относится к гражданам России, если есть политический заказ". "Очевидно, что на Украине у меня нет шансов на справедливое правосудие, и, кроме того, моя экстрадиция украинскому режиму несет 100-процентную угрозу моей жизни. Другими словами, меня либо убьют (сотрудники правоохранительных органов или радикалы), либо они потребуют огромную награду за "решение дела", - подчеркнул россиянин.

Он также призвал греческие власти проявить гуманность и мудрость и не выдавать его Украине.

Арест без ордера Интерпола

Как ранее сообщил ТАСС адвокат россиянина Яннис Рахиотис, Калинина, прибывшего в четверг в греческую столицу в краткую командировку, задержали в афинском аэропорту. В пятницу состоялось слушание по факту задержания и россиянина отправили в тюрьму Коридаллос до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию.

Рахиотис подчеркнул, что Калинин арестован и отправлен под стражу незаконно, так как не было одобрения запроса Украины со стороны Интерпола. Адвокат потребовал от греческих властей признать, что арест Калинина было неоправданным и незаконным, и немедленно его освободить.

Пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов подтвердил в воскресенье ТАСС, что диппредставительство оказывает необходимую консульскую помощь Калинину.