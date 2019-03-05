В Москве мошенник похитил 10 млн рублей с чужого счета в банке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мошенник похитил 10 млн рублей со счетов одного из столичных банков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка полиции Москвы.

"Мужчина 1992 года рождения имел два счета в банке, расположенном по адресу: улица Воронцовская, дом 27/35, строение 1, в Москве. На одном из них находилось €100 тыс., на другом - 2 млн 990 тыс. рублей. В какой-то момент владелец денег проверил состояние счетов через мобильное приложение и обнаружил, что на них ничего нет", - рассказали ТАСС в пресс-службе полиции.

Служба безопасности банка сообщила мужчине, что 22 февраля человек предъявил паспорт на имя настоящего владельца счетов и снял все деньги. В банке отметили, что злоумышленник внешне был похож на собственника денег, поэтому у сотрудников не возникло подозрений.

"Общая сумма ущерба составила 10 млн рублей. Полиция начала доследственную проверку по заявлению владельца денег", - отметили в полиции.