В Саратове арестованы пятеро подозреваемых в причастности к экстремистской организации

САРАТОВ, 5 марта. /ТАСС/. Суд заключил под стражу пятерых человек, которых подозревают в причастности к деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Саратовской области.

"Выявлена группа лиц, причастных к организации деятельности на территории Саратовской области экстремистского международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат". В отношении пятерых граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По версии следствия, задержанные распространяли экстремистскую идеологию, вовлекали других в деятельность запрещенной организации. УФСБ возбудило уголовное дело по статье 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистского объединения"). В домах участников проведены обыски, изъята запрещенная религиозная литература.