В Татарстане возбудили уголовное дело после разлива нефтепродуктов в почву

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Татарстане возбудили уголовное дело в связи с разливом нефтепродуктов в почву, инцидент произошел в городе Бугульма. Об этом во вторник говорится в распространенном сообщении следственного управления СК РФ по республике.

"Следственные органы СК РФ по Татарстану по факту разлива нефтепродуктов в Бугульме возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов")", - сообщает ведомство.

Факт разлива нефтепродуктов в почву был выявлен при обследовании производственной базы по улице Монтажная. Выбросы уничтожили почвенно-растительный покров и микроорганизмы, что создало угрозу причинения вреда здоровью человека и окружающей среде. Результаты анализов проб почвы показали превышение содержания в них нефтепродуктов в 56 раз, подчеркивает ведомство.

Площадь загрязнения оценивается в несколько десятков метров. Предполагаемый ущерб превышает 16,8 млн рублей. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение нефтепродуктов.