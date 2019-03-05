Суд заочно арестовал фигуранта дела Шестуна

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал гендиректора сети строительных магазинов "Браво" Бориса Криводубского - фигуранта уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении обвиняемого Криводубского", - сказала представитель суда. Фигурант скрылся от следствия и объявлен в розыск.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно полученных денег и имущества. По данным СК, в 2008-2014 годах он незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе под строительство торговых центров, нанеся ущерб на 62 млн рублей. Вину он не признает.

Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Кроме Шестуна, по уголовному делу проходят Борис Криводубский и Сергей Самсонов.