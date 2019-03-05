Кировского депутата обвинили в легализации 7,3 млн рублей

КИРОВ, 5 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Кировской области возбудили уголовное дело о легализации средств в особо крупном размере, добытых преступным путем, в отношении депутата городской думы Дмитрия Никулина. Он же проходит фигурантом дела о хищении 20 млн рублей в компании "Электронный проездной". Об этом во вторник сообщается на сайте СК.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества") в компании "Электронный проездной", учрежденной муниципальным бюджетным учреждением "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" (ЦДС). По версии следствия, в 2013 году Дмитрий Никулин с сообщниками, используя свое служебное положение, похитил 20 млн рублей в рамках реализации программы "Мама, я пришел!" (проект онлайн мониторинга для родителей школьников).

"Установлен еще один эпизод преступной деятельности Дмитрия Никулина. Путем совершения различных финансовых операций и заключения фиктивных договоров он легализовал похищенные 7,3 млн рублей, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению деньгами. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация")", - уточнили в СК.

В настоящее время местонахождение Никулина устанавливается, он объявлен в розыск.