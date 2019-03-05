Подросток открыл стрельбу из пневматического оружия на Кубани

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета в Краснодарском крае, его друзья получили легкие ушибы, сообщил ТАСС глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что восьмиклассник устроил стрельбу возле школы в станице Ахтанизовская, требуя денег от других школьников. По данным канала, пять человек получили ранения.

"Это происходило не на территории школы. Группа молодых людей, в том числе парень 14-15 лет. У него был пневматический пистолет, который не требует разрешительных [документов]. Они играли, впоследствии начали по ногам стрелять", - сказал глава района.

Он уточнил, что серьезных травм никто из молодых людей не получил, госпитализация не понадобилась.

Позже в краевом ГУ МВД России подтвердили, что пятеро подростков пострадали в результате инцидента. "4 марта днем 15-летний ученик причинил травмы мягких тканей пятерым учащимся одной из школ из пневматического пистолета. Конфликт произошел вне учебного заведения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о принятии процессуального решения", - сказали в управлении. Там добавили, что конфликт случился на бытовой почве.

В школе № 10, которая находится в станице, ТАСС уточнили, что у подростков "только гематомы".