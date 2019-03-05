Россиянин погиб в Непале в результате падения параплана

ТАСС, 5 марта. В Непале в результате крушения параплана погиб гражданин России. Об этом во вторник сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя полиции республики.

"Мы установили личность погибшего, это 42-летний гражданин России Дмитрий Степашин. После случившегося он был немедленно доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть", - заявил представитель полиции.

По данным агентства, россиянин потерял контроль над парапланом из-за сильного порыва ветра. Инцидент произошел в городе Покхара, являющемся популярным местом для любителей экстремального спорта.