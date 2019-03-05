В Москве перед судом предстанет обвиняемый в пяти убийствах и разбойных нападениях

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Обвиняемый в серии разбойных нападений и убийств в парках Москвы и Подмосковья предстанет перед судом. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Расследование уголовного дела в отношении Бахтиёра Матякубова завершено. По версии следствия, он с января по апрель 2015 года совершил в Москве и Московской области пять сопряженных с разбойными нападениями убийств, выслеживая в безлюдных местах и парках женщин.

По данным ГСУ, 17 марта 2015 года обвиняемый в Измайловском парке два раза ударил ножом в сердце незнакомую 35-летнюю женщину, гулявшую с собакой. От полученных ранений она скончалась. Мужчина выслеживал жертв в магазинах с целью дальнейшего разбойного нападения, а убийства совершал с помощью ножа. "Следствию удалось установить характерный почерк нанесения ударов ножом, чтобы наверняка убить женщину, как он пояснил позже следствию", - отметила представитель ГСУ.

Обвиняемому удавалось долго скрываться, однако следствие установило его адрес проживания, где была обнаружена его одежда со следами крови двух жертв. Матякубов был объявлен в международный розыск и задержан за границей за совершение убийств. В декабре 2017 года он был экстрадирован в Москву.

В ходе предварительного следствия Матякубов вину признал полностью во всех инкриминируемых ему преступлениях. "Согласно выводам психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого выявлено эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенная возбудимость, мстительность и личная неприязнь к лицам женского пола", - сообщила Иванова. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.