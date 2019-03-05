СМИ: СБУ проводит обыск в квартире украинского журналиста, внесенного в "Миротворец"

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник проводит обыск в квартире киевского журналиста Владимира Скачко, известного своими оппозиционными публикациями. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на супругу журналиста.

Издание считает это очередной атакой силовиков на украинских журналистов. В ноябре данные журналиста появились на сайте "Миротворец".

В последнее время журналист публиковал статьи в информационном агентстве "Антифашист". Последняя статья "США и России все равно, кто станет президентом Украины?" вышла на сайте информагентства 4 марта.

Ранее Национальный союз журналистов Украины обратился к президенту Петру Порошенко с предложением обсудить угрозы свободе слова, состояние физической безопасности работников медиа, факты давления на журналистов.

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и экс-советником главы МВД Антоном Геращенко, позиционирует себя как база данных, в которую попадают люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну.

"Миротворец" опубликовал и продолжает публиковать персональные данные работающих в регионе журналистов, представляющих, в частности, RT, Би-би-си, Reuters, Agence France-Presse, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, Associated Press, газеты The Independent, Liberation и другие средства массовой информации. На информационном ресурсе выложены имена и фамилии корреспондентов, названия изданий, где они работают, занимаемые ими должности, страны происхождения, номера мобильных телефонов, электронные адреса и даты пребывания на неподконтрольной правительству Украины территории.