СК проверит одну из городских больниц Новосибирска из-за смерти пациента

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку в связи со смертью пациента одной из новосибирских больниц, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Новосибирской области во вторник.

Ранее в социальных сетях известный новосибирский интернет-маркетолог 37-летний Юрий Филимонов писал, что обратился в поликлинику с острой болью, врач-терапевт перенаправила его к хирургу, запись к которому была свободна только более чем через неделю. Как позднее сообщили местные СМИ, Филимонов скончался 3 марта от рака в поздней стадии, о заболевании стало известно только после его смерти.

"Из публикаций СМИ следует, что мужчина обратился к терапевту с жалобами в области живота, ему было предложено записаться на прием к хирургу, прием которого возможен был только через восемь дней. Состояние здоровья мужчины ухудшалось, после госпитализации в больницу и проведенных операций он умер от рака и развившегося перитонита", - уточняет ведомство.

Ранее проверку начал региональный Минздрав, который сообщил, что проводит проверку деятельности поликлиники № 2 в Советском районе Новосибирска, куда пациент обращался за помощью.