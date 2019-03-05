Разбивший "Знак Рубля" в Сыктывкаре получил 1,5 года колонии строгого режима

СЫКТЫВКАР, 5 марта. /ТАСС/. Мировой судья Куратовского судебного участка Сыктывкара вынесла обвинительный приговор 22-летнему местному жителю, который разрушил "Знак Рубля" в столице Республики Коми. Он признан виновным в вандализме и приговорен к полутора годам строгого режима, указано в распространенном во вторник сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"По приговору суда ранее неоднократно судимый 22-летний мужчина на полтора года отправится в исправительную колонию строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм")", - указано в сообщении прокуратуры.

Суд установил, что 27 апреля прошлого года нетрезвый молодой человек проходил через сквер на Стефановской площади Сыктывкара. Остановившись у "Знака Рубля", установленного неподалеку от отделения Центробанка, он вспомнил о своем сложном финансовом положении и дважды пнул арт-объект. Выполненный в стекле и металле знак упал и разбился. Ущерб составил 303 тыс. рублей, вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме.

"Знак Рубля" был установлен в 2015 году на Стефановской площади Сыктывкара для популяризации символа национальной валюты.