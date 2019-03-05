Лев растерзал владельца частного питомника хищников в Чехии

ПРАГА, 5 марта. /ТАСС/. Владельца частного питомника крупных хищников в селе Здехов на юго-востоке Чехии растерзал во вторник лев. Об этом сообщил журналистам староста населенного пункта Томаш Коцоурек.

"Шестилетний лев растерзал своего 44-летнего владельца, который вошел к нему в вольер. На месте инцидента работают следователи полиции и сотрудники ветеринарной службы, которые должны принять решение, что делать с хищником", - рассказал он.

Жители Здехова, по словам Томаша Коцоурека, длительное время требовали от официальных инстанций закрыть в селе частный питомник крупных хищников. Но этого не произошло, так как его владелец не нарушил законодательство страны. Согласно ему, содержание диких животных на частной территории не запрещено.

В Чехии в подобных питомниках, по данным полиции, содержатся 44 льва, 20 тигров, 49 пум, 34 рыси и восемь леопардов. Большинство зверинцев располагается на территории загородных вилл и коттеджей, владельцы которых занимаются разведением хищников с целью продажи циркам и другим коммерческим субъектам.