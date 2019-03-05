Из школы на Ставрополье госпитализировали 10 учеников

ПЯТИГОРСК, 5 марта. /ТАСС/. Десять школьников госпитализированы в селе Тищенском в Ставропольском крае после распыления неизвестного вещества. Их доставили в Изобильненскую больницу, сообщили ТАСС в администрации Изобильненского городского округа.

"Были доставлены в больницу 10 человек (школьников), они находятся под наблюдением, необходимости в оказании медикаментозного лечения нет, просто под наблюдением врачей. Трое родителей пытались забрать детей домой, но медики настояли оставить их под наблюдением до завтрашнего утра, это меры предосторожности. Ни здоровью, ни жизни детей ничего не угрожает, правоохранительные органы разбираются, что произошло, какое вещество распылили", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в краевом министерстве образования, инцидент произошел 5 марта во время первого урока. "Появился резкий запах, похожий на сильный мужской парфюм. После чего обучающимся восьмого класса, находившимся в кабинете иностранных языков, стало плохо: закружилась голова, появилась тошнота, стало лихорадить. Их отправили в Тищенскую амбулаторию, а после - в Изобильненскую районную больницу", - сообщил представитель министерства.

Среди госпитализированных ученики девятого, восьмого, четвертого и третьего классов школы №8 села Тищенское, в медицинском учреждении они будут находиться как минимум до утра среды.

В пресс-службе краевого минздрава уточнили, что дети находятся в удовлетворительном состоянии.

"Самочувствие пациентов удовлетворительное. В настоящее время сотрудники МЧС идентифицируют вещество, ставшее причиной отравления", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (15:46 мск) - добавлен комментарий минздрава.