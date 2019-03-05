Майора полиции в Калининградской области обвиняют в получении взяток на 1 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Светловскому городскому округу обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, общая сумма которой превышает 1 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в региональном управлении СК.

"Полицейский с июня 2015 по октябрь 2016 года лично дважды в неделю получал от копателя янтаря, нелегально добывавшего минерал на территории карьеров в поселке Люблино, деньги в сумме по 50 тыс. рублей", - уточнила представитель СК Наталья Гацко.

Майор полиции обвиняется также в покушении на посредничество во взяточничестве. По версии следствия, обвиняемый, располагая сведениями о проведении проверки в отношении руководителя одной из фирм региона, вступил в преступный сговор со своим знакомым с целью получить от предпринимателя €50 тыс. в обмен на прекращение проверки. Предприниматель успел передать знакомому офицера полиции часть суммы (1 млн рублей и €5100). При получении второй части денег посредника задержали.

Обвиняемый полицейский в настоящий момент заключен под стражу. В пресс-службе областного УМВД отметили, что по факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника в настоящее время проводится служебная проверка. "В случае, если его вина подтвердится в суде, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет предусмотренную законом ответственность. Кроме того, его непосредственный руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности", - констатировали в пресс-службе.