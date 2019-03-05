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Прокуратура проводит проверку после эвакуации детей из-за задымления в школе в Рязани

Из здания вывели 700 человек

ТАСС, 5 марта. Прокуратура Рязанской области организовала проведение проверки после эвакуации во вторник 700 учащихся одной из городских школ в связи с задымлением, произошедшим в результате короткого замыкания, сообщила пресс-служба ведомства.

Во вторник утром в школе № 63 города Рязани сработала сигнализация. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, причиной послужило короткое замыкание, однако последующего возгорания не произошло.

"Прокуратурой области организована проверка по факту сегодняшнего инцидента в школе № 63, где из-за задымления пришлось прервать образовательный процесс и эвакуировать детей. Будет дана оценка достаточности принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности детей", - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Всего из школы эвакуировали 700 человек, в результате происшествия никто не пострадал.

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