В 10 школах Петербурга прошли эвакуации из-за сообщений о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Эвакуация учеников и работников десяти школ на юге Петербурга прошла во вторник из-за анонимных сообщений о минировании, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Эвакуации прошли в десяти школах. Причина - сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства.

Большинство школ, где прошли экстренные мероприятия, расположены в Красносельском районе на юге Петербурга.

Сообщения о лжеминировании различных объектов Петербурга поступают третью неделю подряд. За это время, в частности, были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов, в числе которых вновь оказался университет ИТМО. Также эвакуации прошли из десятков торговых центров города, из Государственного Эрмитажа. Все сообщения оказались ложными.