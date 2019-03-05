Неизвестный с топором напал на машину скорой помощи в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Неустановленный мужчина, вооруженный топором, атаковал машину с медиками, которые возвращались с вызова. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель подстанции скорой помощи в Волгограде.

"Нападение на бригаду врачей в Дзержинском районе произошло ночью. Неизвестный разбил топором заднее стекло автомобиля и скрылся. Пациента в машине не было, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по Волгоградской области ТАСС уточнили, что в связи со случившимся проводится проверка. "Водитель около часа ночи объезжал переходившего через дорогу мужчину, который затем нанес пока неустановленным предметом удар по заднему стеклу автомобиля", - сказал представитель областного главка МВД.