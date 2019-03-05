Прокуратура направила в суд дело коллектора, угрожавшего директору школы в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении коллектора, звонившего с угрозами директору московской школы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Тушинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Москвы, ранее состоявшего в должности специалиста колл-центра по работе с клиентами микрофинансовой организации", - сказала Нефедова.

Коллектор обвиняется по ч. 2 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство, совершенное с угрозой применения насилия"). Дело будет рассматривать Тушинский районный суд Москвы.

По версии следствия, с 24 декабря 2018 года по 15 января 2019 года обвиняемый, представляясь работником ООО "МКК "Шиллинг", систематически звонил директору школы № 1285, требуя возврата микрозайма отцом ученика этой школы. Кроме того, он угрожал директору и работникам школы, а также их детям насилием и расправой.