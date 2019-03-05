ФСБ задержала под Мурманском машину с двумя тоннами краба

МУРМАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району задержали под Мурманском машину, в которой обнаружили почти две тонны незаконно добытого камчатского краба. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ.

"В ходе досмотра автомобиля обнаружено 1794 секции камчатского краба, общим весом 1,9 тонны. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составляет 12,8 млн рублей", - сообщает ведомство в распространенном релизе.

Задержание было произведено в ходе мероприятий по пресечению противоправной деятельности в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов. Грузовой автомобиль остановили на трассе Мурманск - Заполярный, водитель (житель поселка Никель Мурманской области) подозревается в участии в преступной деятельности по незаконной добыче камчатского краба.

По результатам проведенных мероприятий вся незаконно добытая продукция и грузовая "Газель" изъяты. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП - "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море".