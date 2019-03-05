МВД проводит проверку после отравления учеников в школе на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 5 марта. /ТАСС/. Полиция проводит проверку в школе на Ставрополье, где 10 учеников были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

"Сотрудниками полиции Изобильненского городского округа проводится проверка по факту отравления несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, во вторник во время первого урока в школе №8 села Тищенское Изобильненского городского округа в одном из кабинетов третьего этажа появился резкий запах неизвестного вещества. Десять учеников почувствовали недомогание и были госпитализированы, дети жаловались на головокружение, тошноту, лихорадочное состояние. Под наблюдением медиков находятся ученики девятого, восьмого, четвертого и третьего классов, в медицинском учреждении они будут находиться как минимум до утра среды.

Как пояснили ТАСС в администрации городского округа, сотрудники правоохранительных органов уточняют обстоятельства происшествия.