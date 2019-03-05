СМИ: протестующие сожгли более 60 автомобилей на юго-востоке Франции

5 марта, ТАСС. Участники беспорядков во французских городах Гренобль, Эшироль и Сен-Мартен-ле-Вину сожгли в ночь на вторник около 65 автомобилей. Как сообщила во вторник газета Le Dauphine Libere, беспорядки начались в субботу вечером после того, как два молодых человека погибли в ходе преследования полицейскими.

Как сообщает AFP, в столкновениях пострадал 16-летний подросток, ранения также получили полицейские. Один человек был задержан.