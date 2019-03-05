Минюст Франции считает террористической атакой нападение на охранников тюрьмы в Аленсоне

5 марта, ТАСС. Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает нападение заключенного с ножом на двух охранников тюрьмы в Алансоне террористической атакой. Соответствующее мнение она выразила во вторник в эфире телеканала BFMTV.

По данным радиостанции RTL, ранее во вторник во время свидания с женой 27-летний заключенный нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот находившимся у входа сотрудникам тюрьмы, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий. Как отмечается, во время нападения заключенный кричал "Аллах акбар" ("Аллах велик"! - прим. ТАСС). Оба охранника были немедленно доставлены в больницу, их жизнь находится вне опасности.

"Террористический характер этого нападения не вызывает сомнений. Антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции начало проверку", - сказала она. Беллубе также отметила: она рада, что жизням охранников ничего не угрожает.

По информации радиостанции, преступник отбывает 30-летний срок за похищение и убийство человека, а также за вооруженное ограбление и публичное оправдание терроризма. Отмечается, что он стал подвергся радикализации, будучи уже в тюрьме, однако не был переведен в блок для радикальных исламистов.